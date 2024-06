João Sousa foi homenageado pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) e pela Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), nesta terça-feira. A informação foi divulgada pelo COP. Recorde-se que o tenista vimaranense terminou a carreira em abril, no Estoril Open.

Sousa esteve presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2020, onde jogou nos quadros de singulares e pares, com Gastão Elias e Pedro Sousa.

João Sousa afirmou que representar Portugal é algo que os atletas ambicionam «desde pequenos»

«Eu, felizmente, tive a oportunidade de estar próximo do vosso trabalho e sou consciente de que vocês dão tudo para que esta família olímpica portuguesa possa sentir-se quase em casa. Quero agradecer-vos esse carinho que tiveram para comigo. Foram só dois Jogos Olímpicos, mas foram muitos anos, pelo menos oito. Tive o privilégio de representar Portugal e de conhecer pessoas maravilhosas nesta família. Estou muito grato por isso», disse o atleta, em declarações reproduzidas pelo COP.

O presidente do COP, José Manuel Constantino, sublinhou a carreira do tenista:

«Passaste pelos maiores palcos internacionais da modalidade, tiveste posições de ranking do mais elevado nível desportivo. E os Jogos Olímpicos foram um apêndice na tua carreira, mas que tu cumpriste de uma forma exemplar. A Aldeia Olímpica não é seguramente os hotéis onde a tua vida desportiva te levou, mas não apresentaste queixas. Antes pelo contrário», brincou Constantino.

Finalmente, depois dos agradecimentos de Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Diana Gomes, presidente da CAO, deixou algumas palavras ao tenista.

«O que é que há mais a dizer a um atleta que esteve oito anos no ‘top 100’? É um marco que terás de destacar no teu CV desportivo. Também chegaste ao ‘top 30’. Para nós, os Jogos Olímpicos são o culminar de uma carreira, no ténis pode ser diferente, mas o que é que podemos agradecer-te mais? O que fica é o que levamos depois da nossa carreira desportiva. Deixo o desafio de nos continuares a dar, ao movimento olímpico e ao desporto, aquilo que deste antes», afirmou.