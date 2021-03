O Sporting venceu esta sexta-feira o Benfica, por 87-75, em jogo da 23.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol.

No Pavilhão da Luz, os leões foram para o intervalo a vencer por 37-34, vantagem que ampliaram no segundo tempo.

Para conseguir a vitória no eterno dérbi de Lisboa, muito contribuiu a prestação de Micah Downs do lado leonino, com 18 pontos. Travante Williams também esteve em bom plano, ao apontar 16 pontos. Nos encarnados, Cameron Jackson foi o mais inconformado, com 19 pontos.

Com este resultado, o Sporting segue na liderança do campeonato, com 44 pontos, mais três do que o Benfica, segundo classificado. O FC Porto é terceiro, com 39 pontos, mas tem dois jogos a menos.

Créditos da fotografia de capa: Sporting Clube de Portugal.