O pivô Cardinal (Sporting) e o ala Afonso Jesus (Benfica) são as duas novidades na convocatória do selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, para os dois jogos de preparação ante Espanha, com vista ao Europeu de 2022.

Cardinal regressa à seleção dez meses depois de ter disputado a última partida pela equipa das quinas, a 3 de fevereiro, na vitória por 3-0 ante a Polónia, num jogo no qual marcou dois golos. O jogador de 36 anos do Sporting ultrapassou uma grave lesão e voltou a competir pelos verde e brancos a 13 de novembro, ao fim de nove meses de ausência.

Afonso é também um regresso na lista de 15 convocados, depois de ter ficado de fora dos eleitos nos dois primeiros jogos particulares – ante Países Baixos – que se seguiram à conquista do Mundial na Lituânia.

Face à lista do encontro com os holandeses, saem Tomás Paçó (Sporting) e Silvestre (Benfica).

Os dois encontros ibéricos realizam-se a 18 e 19 de dezembro, em Málaga, Espanha.

No Europeu de 2022, a disputar de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, Portugal integra o grupo A, com Sérvia, Países Baixos e Ucrânia. Espanha está no grupo D, com Bósnia, Azerbaijão e Geórgia.