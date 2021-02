A equipa de andebol do Sporting venceu em casa os eslovacos do Tatran Presov por 27-21, em jogo em atraso da segunda jornada da Liga Europeia.

Esta foi a terceira vitória dos leões nesta edição da prova, o que significa que a equipa portuguesa passa a somar seis pontos, mantendo o quarto lugar no Grupo B com os mesmos pontos dos franceses do Nimes, mas a dois pontos a liderança, ocupada pelos suecos do IFK Kristianstad, que tem mais um jogo realizado.

Matevz Skok, guarda-redes do Sporting, foi fulcral no aspeto defensivo e Pedro Valdez e Tiago Rocha, com sete e oito golos cada, revelaram-se fundamentais no ataque.