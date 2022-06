Ricardinho anunciou esta quarta-feira que está de saída dos franceses do ACCS, mas deixou o futuro em aberto.

«É hora de dizer adeus e agradecer a todos companheiros e staff que ajudaram a que conseguíssemos fazer história com o clube, mas infelizmente não conseguimos dar continuidade a um sonho de projeto com pouca estrutura! Foi uma aventura de aprendizagem mais uma vez, levo bons amigos, mais conquistas, e muita aprendizagem», lê-se na publicação nas redes sociais do jogador português.

Aos 36 anos, Ricardinho, que já disse adeus à seleção portuguesa de futsal, escreveu que vai prosseguir noutro «projeto com mais ambição» e admitiu que «o final está perto».

A concluir a publicação, soltou uma frase enigmática: «Next stop (próxima paragem)?»

Ricardinho passou duas temporadas no ACCS e em 2021/22 acompanhou mesmo o clube na segunda divisão. Ficou ainda no quarto lugar da Liga dos Campeões, após a derrota com o Sporting na meia-final e com Benfica no jogo de atribuição de 3.º e 4.º lugares da «final four».

Ricardinho notabilizou-se ao serviço do Benfica, ao qual chegou proveniente do Miramar, em 2003/04, contando ainda com passagens pelos japoneses do Nagoya Oceans, pelos russos do CSKA Moscovo e pelos espanhóis do Inter Movistar, antes de rumar a França.