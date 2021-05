A Federação de Andebol de Portugal anunciou esta manhã, juntamente com a federação espanhola, a candidatura conjunta para receber o Campeonato Europeu da modalidade em 2028.

«A candidatura ibérica para receber o Campeonato da Europa de 2028 é agora uma realidade. Portugal e Espanha lutarão juntos para organizar o evento continental de excelência, uma vez que a Federação de Andebol de Portugal e a Real Federação Espanhola de Andebol já apresentaram o documento de formalização de candidatura à EHF», pode ler-se, no comunicado divulgado pelo organismo.

Segundo a nota, o calendário desenhado para o evento, a decorrer entre 13 e 30 de janeiro, terá uma semana de competição na Ronda Preliminar a decorrer em Lisboa, Málaga, Valência e Ourense. Madrid e a capital lusa ficarão responsáveis pela ronda principal, e a cidade madrilena acolherá o fim de semana final.

«A entrega da candidatura para a realização do Europeu 2028 à Federação Europeia de Andebol (EHF), termina um processo de grande cooperação entre Portugal e Espanha. É essa união que queremos promover com a realização do Europeu de Andebol. Juntos somos mais fortes e esta candidatura pretende mostrar a toda a Europa do Andebol que os dois países, para além de amigos e vizinhos, têm todas as condições para a realização do Europeu 2028», afirmou Miguel Laranjeiro, o presidente da federação portuguesa.