O ciclista britânico Mark Cavendish protagonizou um desaguisado com um dos mecânicos da equipa Deceuninck-QuickStep, na sexta-feira, à partida para a etapa 19 da Volta a França, o Tour.

Num momento em que fazia testes finais à bicicleta, Cavendish sentiu que a mesma não estava nas condições ideais, saltou do selim e entrou visivelmente furioso no autocarro da equipa segundos depois.

Ao final do dia, o ciclista de 36 anos, já vencedor de quatro etapas nesta edição do Tour – que lhe permitiram igualar o recorde de Eddy Merckx – desculpou-se através das redes socais.

«Durante um dia no Tour, como ciclistas, somos colocados numa situação perigosa e eu queria a minha bicicleta no estado perfeito, para me ajudar a estar seguro. A bicicleta teve alguns problemas. Apesar disso, não deveria ter reagido como reagi e muito menos publicamente. Sou extremamente amigo e próximo dos meus mecânicos há mais de uma década e eles trabalham de forma incansável para que eu esteja seguro e tenha sucesso. Embora eles saibam como eu possa ser quando estou stressado, ninguém, muito menos os que cuidam de ti, merecem que levante a voz», escreveu Cavendish, através da rede social Instagram.