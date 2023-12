Conor McGregor quer candidatar-se à presidente da República da Irlanda. O lutador demonstrou a sua intenção nas redes sociais, uma vez que está muito insatisfeito com os políticos do seu país.

A vontade de McGregor surge na sequência de um esfaqueamento de três crianças na Irlanda. O lutador criticou duramente o governo e está mesmo a ser investigado pelas autoridades por um crime de ódio.

Elon Musk, dono do X, até comentou a candidatura de McGregor, que respondeu a dizer que gostava de ter a possibilidade de ser presidente, mas que precisa de cumprir uma série de requisitos para ser candidato oficialmente.

Potential competition if I run. Gerry, 78. Bertie. 75. Enda, 74. Each with unbreakable ties to their individual parties politics. Regardless of what the public outside of their parties feel. These parties govern themselves vs govern the people. Or me, 35. Young, active,… pic.twitter.com/HiLn3jAQ2e

I’d fancy my chances Elon, 100%. I’d need to be nominated either by: at least 20 members of the Oireachtas; or at least four local authorities (AKA county councils) to run.

▪ Most (26) local authorities are county councils.

▪ There are also 3 city councils (Dublin, Galway, and… https://t.co/wB4cNil7F9