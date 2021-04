Miguel Oliveira qualificou-se esta tarde na 12.ª posição para o Grande Prémio de Doha, a segunda das 19 corridas do campeonato do mundo de MotoGP de 2021.

O piloto português da KTM foi obrigado a ir à Q1, depois de ter ficado em 11.º no terceiro treino livre, e aí foi o segundo mais rápido, só atrás do campeão do mundo Joan Mir, da Suzuki.

Na Q2, Oliveira teve dificuldades em manter os pneus na janela de temperatura ideal e conseguiu apenas o 12.º melhor tempo, com 1.55,096 minutos. A pole position foi conquistado por Jorge Martin, rookie da Ducati.

No fim de semana passado, também no Qatar, Miguel Oliveira terminou em 13.º lugar, na primeira prova da época.

O GP de Doha tem hora marcada para as 18h30 deste domingo.