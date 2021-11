O piloto da Red Bull Max Verstappen foi multado em 50 mil euros este sábado por ter tocado, com as mãos, no carro do rival da Mercedes Lewis Hamilton, no final dos treinos livres de sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

O incidente foi filmado e mostra o piloto holandês a sair do carro, já no parque de estacionamento lateral à pista, a tirar as luvas e, depois, a dirigir-se ao Mercedes de Lewis Hamilton e tocar, com uma das mãos, numa das asas traseiras do Mercedes.

As regras dizem que os pilotos estão estritamente proibidos de tocar os carros dos adversários, portanto, Vesrstappen foi, desde, logo, convocado para ser ouvido pelos comissários. O veredicto foi agora conhecido e resulta numa pesada multa de 50 mil euros.

Reveja as imagens que saíram caras a Verstappen: