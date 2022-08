A Honda anunciou esta terça-feira a contratação do piloto espanhol Joan Mir, campeão do mundo de MotoGP em 2020, para as próximas duas temporadas.

Mir, de 24 anos, é atualmente, piloto da Suzuki, que anunciou a saída do Mundial de MotoGP no final desta temporada.

O piloto espanhol, que já tinha sido campeão de Moto3 em 2017, apenas um ano depois de se ter estreado no Campeonato do Mundo, será o companheiro de equipa do espanhol Marc Márquez.

Natural de Palma de Maiorca, Joan Mir soma 12 vitórias e 33 pódios em Grandes Prémios.