Bam Adebayo foi figura maior no duelo no Barclays Center, mas os 41 pontos do basquetebolista dos Miami Heat não chegaram para travar Kevin Durant, Kyrie Irving e companhia, em mais uma noite de NBA. Os Brooklyn Nets venceram os Heat por 128-124.

Adebayo fez 41 pontos, cinco ressaltos e nove assistências, num jogo em que Durant foi o máximo marcador dos Nets, com 31 pontos, além de quatro ressaltos e quatro assistências. Irving fez 28 pontos, seis ressaltos e sete assistências. Destaque ainda para os 23 pontos de Joe Harris na equipa de Steve Nash, que teve um James Harden mais discreto, mas ainda assim com um duplo-duplo: 12 pontos, sete ressaltos e 11 assistências.

Uma noite de sete jogos que teve um decidido no prolongamento, aquele em que o sérvio Nikola Jokic assinou um duplo-duplo impressionante, de 26 pontos e 22 ressaltos – além de seis assistências – no triunfo dos Denver Nuggets por 120-112 na casa dos Phoenix Suns, após o empate a 98 no tempo regulamentar.

DeMarcus Cousins também se evidenciou no triunfo dos Houston Rockets ante os Dallas Mavericks (108-133), com 28 pontos e 17 ressaltos. Duplo-duplo importante teve também Joel Embiid (33 pontos, 14 ressaltos) no triunfo dos Philadelphia 76ers ante os Detroit Pistons (110-114), numa noite também de vitória dos campeões Los Angeles Lakers: 101-90 na casa dos Chicago Bulls.

Outros resultados da noite:

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans (120-110)

Utah Jazz-Golden State Warriors (127-108)