LeBron James tornou-se, na última madrugada, o jogador com mais minutos na NBA (superando Kareem Abdul-Jabbar), mas também sofreu a derrota mais pesada da carreira, no desaire dos Los Angeles Lakers em casa dos Philadelphia 76ers (138-94).

Os 44 pontos de diferença superam os 42 registados em 2019, na derrota frente aos Indiana Pacers, que até aqui era o pior desaire do percurso de LeBron na NBA.

Joel Embiid foi a principal figura do jogo, com 30 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências, enquanto Tyrese Maxey conseguiu 31 pontos. No lado dos Lakers, LeBron registou 18 pontos e Anthony Davis somou 17 pontos e 11 ressaltos.

Resultados da NBA na última madrugada:

Detroit Pistons-Washington Wizards, 107-126

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers, 110-114

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers, 138-94

Utah Jazz-New Orleans Pelicans, 114-112

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets, 104-113