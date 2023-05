O tenista português Nuno Borges desceu quatro lugares no ranking mundial ATP, para o 80.º posto, mantendo-se como o único representante nacional nos 100 primeiros da classificação, que continua com o espanhol Carlos Alcaraz como líder, na atualização desta segunda-feira.

A atualização surge um dia depois de Nuno Borges, de 26 anos, ter garantido, pela primeira vez, a qualificação para a segunda ronda de Roland Garros, com o triunfo sobre o norte-americano John Isner.

Nuno Borges, que tem como melhor ranking de sempre o 63.º lugar, alcançado em abril, segue como o número um nacional, à frente de Frederico Silva (230.º da lista, caiu cinco postos) e João Sousa (260.º, dois lugares abaixo). Ambos foram eliminados no qualifying para o torneio francês.

A subida do norte-americano Taylor Fritz ao oitavo lugar, por troca com o italiano Jannik Sinner, nono, foi a única alteração no top-10 de uma hierarquia em que o espanhol Carlos Alcaraz, líder, está à frente do russo Danill Medvedev (2.º) e do sérvio Novak Djokovic (3.º). O top-10 conta ainda com o norueguês Casper Ruud (4.º), o grego Stefanos Tsitsipas (5.º), o dinamarquês Holger Rune (6.º), o russo Andrey Rublev (7.º) e o canadiano Félix Auger-Aliassime (10.º).

No ranking feminino não há alterações no top-10. A polaca Iga Swiatek continua na liderança, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jéssica Pegula, segunda e terceira, respetivamente.