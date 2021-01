O Sporting recebeu e venceu a Ovarense este sábado, por 89-58, continuando líder só com vitórias no principal campeonato nacional: são agora 12 em 12.

John Fields, com 16 pontos, foi o melhor marcador do Sporting e do jogo, tendo Rodrigo Soeiro (12 pontos) e Brock Gardner (11 pontos) sido os destaques do lado da Ovarense.

Os leões somam agora 24 pontos, estando à condição com cinco pontos de vantagem na liderança. No domingo, há mais quatro jogos e a jornada fica completa na terça-feira.

12.ª Jornada:

Académica-V. Guimarães, 78-83 (30 dezembro)

Sporting-Ovarense, 89-58 (hoje)

Maia Basket-Lusitânia (domingo, 11h45)

UD Oliveirense-Esgueira (domingo, 18h00)

Galitos-Benfica (domingo, 18h00)

Imortal-Barreirense (domingo, 18h00)

CAB Madeira-FC Porto (3.ª feira, 19h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 24 pontos/12 jogos

2.º: Imortal, 19/11

3.º: FC Porto, 19/10

4.º: Benfica, 18/10

5.º: UD Oliveirense, 18/11

6.º: Lusitânia, 17/10

7.º: V. Guimarães, 17/11

8.º: Académica, 17/12

9.º: CAB Madeira, 16/11

10.º: Ovarense, 15/12

11.º: Galitos, 14/11

12.º: Maia Basket, 13/11

13.º: Barreirense, 12/11

14.º: Esgueira, 12/11