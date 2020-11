A comitiva portuguesa que conquistou seis medalhas nos Europeus de ciclismo de pista em elites, em Plovdiv, na Bulgária, regressou esta segunda-feira a Portugal e, entre a satisfação pelos resultados, salientou-se a necessidade de apostar mais no ciclismo e também o quão gratificante foi o resultado final, num ano com poucas provas e muita preparação a partir de casa e no Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo de Sangalhos.

«Esta semana não foi fácil para mim. Tive alguns problemas de recuperação da Volta a Espanha, a primeira prova na sexta-feira não correu bem, mas depois de um dia mau, vem sempre um dia bom. Entrámos com cautela na corrida [do madison] e na parte final, tentar a nossa sorte. O Ivo estava super, conseguimos dar a volta, estivemos a lutar pelo ouro. Tentámos, não foi possível, mas para mim e para ele, com tudo o que aconteceu, sabe a ouro», afirmou Rui Oliveira, em declarações aos jornalistas, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O corredor da UAE Team Emirates sublinhou que o «ciclismo já deu provas que está em alta» e que «em Portugal deviam apostar mais no ciclismo». «Temos o caso do Rúben, do João, nunca esquecer o Rui Costa, o Tiago Ferreira… podia enumerar os ciclistas que continuam a fazer história. As empresas em Portugal deviam apostar mais, estes Europeus foram mais uma prova, temos um grupo excelente e só nos faltam as condições para fazer mais e melhor», concluiu.

O irmão, Ivo Oliveira, que além da prata no madison com o irmão, foi campeão da Europa na perseguição, também defendeu que «o ciclismo está a atravessar um grande momento» e, quando questionado sobre se vai apostar mais na pista ou na estrada, diz que há um complemento entre ambos e que está bem nas duas vertentes. «Uma complementa a outra, tive bastante bom nível na Volta a Espanha, terminei três semanas de prova e fui à pista e estive em boa forma», analisou.

Portugal, que levou quatro atletas aos Europeus de pista na Bulgária, somou duas medalhas de ouro - as primeiras da história do ciclismo luso na pista em elites - e houve ainda duas pratas e dois bronzes.