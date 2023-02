O olímpico português Gustavo Ribeiro apurou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do campeonato do Mundo de skate, na vertente street, continuando em prova em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

O terceiro colocado do ranking de qualificação olímpica ficou isento da qualificação e, entrando diretamente nos quartos de final, fez na segunda tentativa um ensaio de 70.03 pontos, seguindo para a próxima fase.

Segundo o selecionador, Paulo Ribeiro, esta prestação representa «missão cumprida» para o vencedor da Supercoroa da SLS de 2022. «Amanhã [bndr: sábado, pelas 14:30 de Lisboa], o registo é em formato olímpico e hoje permitiu-nos perceber o que precisamos fazer diferente. Vamos alterar o plano de ‘run’ e tentar integrar manobras dentro do que o júri está a pontuar», explicou o técnico, citado em comunicado.

O único português ainda em prova, depois de um quinteto masculino e um quarteto feminino se ficar pelo ‘open’, quer «conquistar o ouro» e somar pontos no ‘ranking’, procurando agora «ajustar o plano» em relação a um parque pequeno e pontuações que «não valorizam muito» o seu estilo de skate, explicou o selecionador.

Este campeonato do Mundo reporta a 2022, por não se ter realizado como previsto no Brasil, no ano anterior, e é o evento de maior cotação para o ranking olímpico com vista a Paris2024.