Stefanos Tsitsipas, quarto tenista da hierarquia mundial, foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do torneio ATP500 de Hamburgo, do qual era o primeiro cabeça de série.

O grego ainda ganhou o primeiro set por 3-6 ao seu adversário, Filip Krajinovic, mas o sérvio, 44.º no ranking mundial, impôs-se nos últimos dois sets por 6-1 e 6-3, ao cabo de uma hora e cinquenta e nove minutos.

Tsitsipas falhou, assim, o assalto ao terceiro posto do ranking ATP, que pertence a Rafael Nadal. O grego está a viver semanas complicadas, depois do desaire da primeira ronda no torneio de Wimbledon.