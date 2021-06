O ciclista espanhol Jon Aberasturi (Caja Rural) venceu esta sexta-feira, ao sprint, a terceira e antepenúltima etapa da Volta à Eslovénia, na qual o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantém a liderança, quando faltam disputar apenas duas tiradas.

Aberasturi cumpriu os 165,8 quilómetros entre Brezice e Krsko, com três contagens de montanha de terceira categoria, em 03:50.26 horas, impondo-se ao esloveno Matej Mohoric (Bahrain) e ao italiano Matteo Trentin (UAE – Team Emirates). Pogacar, 19.º, com o mesmo tempo do primeiro, lidera a geral: tem um minuto e 15 segundos de vantagem sobre Mohoric, que recuperou nove segundos para o compatriota.

Rui Oliveira (UAE Emirates), único português em prova, foi 98.º a 10.38 minutos. Caiu 18 posições, para 98.º, a 28.58 minutos.

A quarta etapa, no sábado, tem 164,1 quilómetros, entre Ajdovscina e Nova Gorica. Termina com contagem de montanha de primeira categoria, depois de duas de segunda categoria e outras tantas de terceira.