O Sporting foi derrotado esta terça-feira na Eslováquia pelo Tatran Presov, por 24-21, em jogo da oitava jornada do grupo B da Liga Europeia de andebol.

Os leões, com algumas baixas, entraram no jogo a marcar primeiro, só se deixaram empatar por duas vezes já perto do intervalo (11-11 e 12-12) e foram para o descanso com a vantagem tangencial no marcador, 12-13, já após ter estado a vencer por quatro de diferença.

Sem nunca terem ficado em desvantagem, os comandados de Rui Silva alternaram entre a igualdade, um ou dois pontos de vantagem, mas a cerca de dez minutos do fim deixaram-se mesmo ultrapassar, com o 19-18 do Tatran.

Os eslovacos só se deixaram depois empatar a 19 e a 20 golos, tendo depois feito um parcial de quatro pontos para a sua maior diferença, 24-20, atenuada com o 21.º do Sporting, o último da partida.

Os lisboetas seguem com seis pontos e no quarto lugar, ainda em zona de apuramento para os «oitavos». O Tatran, após seis derrotas, somou o primeiro triunfo.

Nos outros jogos, houve empate a 34 golos no Fuchse Berlim-Nimes, enquanto o Kristianstad venceu fora o Dínamo, por 29-28.