Simona Halep, número três do ranking mundial, apurou-se para a terceira ronda do Open da Australia ao derrotar a britânica Harriet Dart.

A romena de 27 anos, venceu por 6-2 6-4, num encontro que durou uma hora e 25 minutos, mas cuja fase final foi complicada para Halep, ao ver a adversária aproximar-se no marcador. E esses minutos finais vão aliás custar caro à tenista romena.

Recorde-se que Simona Halep tinha prometido doar 200 dólares australianos, cerca de 125 euros, por cada vez que irritasse o seu treinador durante os jogos na Austrália, juntando-se a uma iniciativa de vários tenistas de recolha de fundos para ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios que lavram no país.

Well guys, you know I love Australia, but you also know I don't hit too many aces 😜



Sooo I want to help and my pledge is this... every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200.



This way I will raise a lot more money ❤️🇦🇺 — Simona Halep (@Simona_Halep) January 5, 2020

Na semana passada, o jogo frente a AjlaTomljanovic no WTA Premier International de Adelaide custou à tenista romena 2000 dólares australianos, cerca de 1240 euros, por ter irritado o treinador «apenas dez vezes».

After a little bit (ok a lot 😂) of debate with my team, I'm happy to announce that I'm donating $2000 to the bushfires for giving @darren_cahill a hard time "only" 10 times during tonight's match.



Not a bad start? 🤔🤣#Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/UnvmB4gOK0 — Simona Halep (@Simona_Halep) January 14, 2020

«Acho que a parte final do jogo deu para angariar ali um dinheirinho», disse uma jornalista a Halep no final do jogo desta quinta-feira, ao que a tenista respondeu: «Sim, de certeza. Ele está a contar e até tenho medo de perguntar, mas fico feliz por contribuir.»