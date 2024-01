Andy Murray admite que está a passar por um momento terrível, mas que não se vai retirar dos courts de ténis.

O tenista britânico ainda não venceu qualquer encontro em 2024, depois de ter perdido com Benoit Paire na primeira ronda do Open do Sul de França e de ter sido derrotado na primeira ronda do Open da Austrália.

Na rede social X, antigo Twitter, o ex-número um mundial respondeu a um jornalista da BBC, que escreveu que Murray deveria terminar a sua extraordinária carreira.

«Estou num momento terrível agora, admito. A maior das pessoas desistiria e terminaria a carreira se estivesse na minha situação atual. Só que eu não sou a maioria das pessoas e a minha mente trabalha de forma diferente. Não vou retirar-me, vou continuar a lutar e a trabalhar para realizar as exibições que sei que sou capaz.»

Andy Murray sofreu nove derrotas em 13 jogos desde o US Open de 2023 e em Melbourne admitiu que é muito provável que tenha jogado o último Open da Austrália em 2024.