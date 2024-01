A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou, este sábado, o Open da Austrália em ténis, ao vencer a chinesa Qinwen Zheng na final, em dois sets, ao fim de uma hora e 16 minutos.

Sabalenka, número dois do ranking WTA, venceu a número 15 do mundo em dois sets, pelos parciais de 3-6 e 2-6.

A bielorrussa de 25 anos entrou a todo o gás no primeiro set: fez o 1-0 no seu jogo de serviço, conseguiu logo de seguida quebrar o serviço de Zheng e confirmou o break de vantagem ao chegar ao 3-0 no seu segundo jogo de serviço. Até ao final do primeiro set não haveria mais quebras de parte a parte e Sabalenka, globalmente superior – Zheng destacou-se sobretudo pelos seis ases contra um – fechou o parcial em 6-3.

A abrir o segundo set, filme idêntico ao início do primeiro. Desta vez foi Zheng a começar a servir e Sabalenka quebrou o serviço da chinesa e venceu de seguida o seu jogo de serviço, para colocar-se em vantagem de 2-0. Mais tarde, Sabalenka ficou com dois breaks à maior, quando quebrou o serviço a Zheng para o 4-1, fazendo o 5-1 logo de seguida. Zheng reduziu depois para 5-2, mas Sabalenka fechou as contas no seu jogo de serviço com o 6-2.

É certo que ainda custou e talvez o momento de agarrar o título tenha sido o mais tremido, mas deu-se: a bielorrussa vencia por 40-0 no seu jogo de serviço, acabou a ir às vantagens, salvou um ponto de break, mas fechou com o 6-2 ao quinto championship point.

No final, braços ao alto e um abraço à chinesa de 21 anos, que deu luta e foi também muito apoiada em Melbourne, na sua primeira final de um torneio do Grand Slam.

Sabalenka revalida o título conquistado em 2023, na sua segunda conquista de um torneio do Grand Slam, à terceira final: a única que perdeu foi em 2023, no Open dos Estados Unidos, para Coco Gauff.

Esta é também a primeira vez, desde Victoria Azarenka (vencedora em 2012 e 2013), que uma tenista conquista o Open da Austrália por dois anos seguidos.