O tenista espanhol Rafael Nadal vai falhar a participação no torneio ATP 500 de Roterdão, nos Países Baixos, devido a problemas nas costas manifestados no Open da Austrália, há cerca de duas semanas.

Na semana passada, o espanhol, segundo colocado no ranking ATP, foi eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas, nos quartos de final do torneio do Grand Slam, ganho por Novak Djokovic.

«É com grande tristeza que tenho de desistir de Roterdão. Como sabem, tive alguns problemas nas costas na Austrália. Encontrámos uma solução temporária, que me permitiu jogar sem dores na segunda semana do torneio. Quando regressei a Espanha, consultei o meu médico e fui aconselhado a não jogar na próxima semana», escreveu o maiorquino, na rede social Twitter.

Com a ausência no torneio que decorre nos Países Baixos (de 1 a 7 de março), Nadal pode ser ultrapassado no segundo lugar do ranking por Daniil Medvedev, terceiro, caso o russo atinja a final em solo neerlandês.