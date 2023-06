Novak Djokovic é o novo líder do ranking ATP: o sérvio foi esta segunda-feira confirmado como número um da hierarquia mundial, um dia depois de ter vencido Roland Garros.

Djokovic subiu duas posições, ultrapassando o espanhol Carlos Alcaraz (segundo) e o russo Daniil Medvedev (terceiro), ele que fez história ao tornar-se o primeiro homem a vencer 23 torneios do Grand Slam.

O norueguês Casper Ruud, finalista em Paris e vencedor do Estoril Open, manteve-se na quarta posição do ranking ATP.

Já Rafael Nadal, que falhou Roland Garros devido a lesão, caiu 121 lugares para o 136.º posto, deixando o top 100 pela primeira vez desde abril de 2003.

Entre os portugueses, Nuno Borges mantém-se como o melhor, ao subir a 73.º, com Frederico Silva a reentrar no top 200, ocupando atualmente a 188.ª posição. João Sousa saiu do top 300 pela primeira vez desde 2010 e caiu para 309.º posto do ranking.