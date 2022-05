A organização do torneio de Wimbledon anunciou em abril que vai banir da competição todos os tenistas russos e bielorrussos, na sequenciada invasão da Rússia ao território da Ucrânia.

A medida, justificada pela organização com a diretiva governativa sobre a invasão russa, já motivou várias críticas, sendo que uma das últimas foi a de Rafael Nadal.

O espanhol que já esteve em cinco finais do torneio e venceu duas vezes considera que a medida é «muito injusta».

«O que está a acontecer neste momento com a guerra não é culpa deles [tenistas russos e bielorrussos]», declarou o maiorquino.

Ora, mas Nadal não ficou sem resposta. E a mais veemente veio de Sergiy Stakhovsky, tenista ucraniano que já foi 31.º do ranking ATP e até já brilhou em Wimbledon, quando eliminou Roger Federer, em 2013.

Agora, Stakhovsky largou as raquetes para ir combater na defesa do seu país e reagiu à posição de Nadal, questionando-o sobre… justiças e injustiças.

«Rafael Nadal, nós competimos juntos. Já nos defrontámos no tour. Por favor, diz-me quão justo é que os jogadores ucranianos não possam voltar a casa. Quão justo é que as crianças ucranianas não poderem jogar ténis? Quão justo é que os ucranianos estejam a morrer?», escreveu nas redes sociais.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU