Daniil Medvedev apurou-se, esta sexta-feira, para a final do US Open após derrotar Félix Auger-Aliassime em três sets.



O russo, número dois da hierarquia mundial, superiorizou-se ao jovem canadiano na primeira partida por 6-4. Auger-Aliassime teve a possibilidade de vencer o segundo set, serviu a 5-4, mas desperdiçou dois set points e perdeu o saque. Medvedev aproveitou, ganhou o seu jogo de serviço, quebrou novamente o adversário e ganhou por 7-5.



O último parcial foi um passeio para Medvedev, finalista em Flushing Meadows em 2019, que quebrou o serviço por duas vezes ao canadiano e fechou o set por 6-2.



O russo fica agora à espera do duelo entre Novak Djokovic e Alexander Zverev para saber quem vai defrontar no domingo.