Depois de alguns meses de especulação, está finalmente confirmado: Peter Sagan será corredor da Team TotalEnergies nas próximas duas temporadas. A notícia foi dada pelo manager da equipa gaulesa, Jean-René Bernaudeau.

«É obviamente uma incrível fonte de orgulho ter o Peter a bordo. Ele é sem dúvida o ciclista mais popular do mundo, é um talento excepcional, vai levar-nos para outra dimensão. Esta contratação é, acima de tudo, a marca de uma ambição desportiva. O Peter é um grande corredor, todos sabem disso, e ele vai trazer-nos vitórias. Contamos com ele para isso», afirmou Bernaudeau, citado no site oficial da equipa.

A equipa anunciou, também, dois novos parceiros: a fabricante de bicicletas Specialized e a marca de equipamentos Sportful, que acompanham o corredor eslovaco desde 2015.

Mas as novidades podem não ficar por aqui. Como é habitual com os corredores mais relevantes, é de esperar a chegada da entourage de Peter Sagan à equipa, que inclui massagistas, fisioterapeutas e outros ciclistas, como deverá ser o caso do irmão do tricampeão mundial, Juraj Sagan.