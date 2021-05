Montalegre, Oriental Dragon, Sporting B e Amora foram os primeiros quatro clubes a garantir, via Fase de Acesso à Liga 3, as primeiras vagas no novo terceiro escalão do futebol português em 2021/2022, com vitórias nas respetivas séries este sábado, nos jogos da quinta jornada.

Por outro lado, Louletano, Moncarapachense e Praiense ficaram matematicamente afastados do apuramento e vão jogar o Campeonato de Portugal na próxima época.

De notar que, além dos quatro apurados para a Liga 3 confirmados nesta fase de acesso, estão também já confirmadas mais quatro equipas no novo campeonato: o Vilafranquense e a UD Oliveirense (despromovidos este sábado na II Liga), bem como Sp. Braga B e União de Leiria, equipas que, na fase de acesso à II Liga, já não têm hipóteses de subir às ligas profissionais.

Faltam, por isso, apurar apenas 16 das 24 vagas para a Liga 3.

No domingo, a quinta jornada da fase de acesso à Liga 3 fica completa com mais oito jogos, respeitantes às séries 2, 3, 5 e 6.

Série 1:

São Martinho-Montalegre, 1-2

Felgueiras-Merelinense, 1-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Montalegre, 10 pontos

2.º: Merelinense, 7

3.º: Felgueiras 1932, 6 pontos

4.º: São Martinho, 4

DECISÕES: Montalegre apurado para a Liga 3.

Série 4:

Lusitânia de Lourosa-Amarante, 0-0

Canelas 2010-Marítimo B, 2-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Canelas 2010, 8 pontos

2.º: Lusitânia de Lourosa, 7

3.º: Marítmo B, 6

4.º: Amarante, 5

Série 7:

Sporting B-Moncarapachense, 2-0

Louletano-Oriental Dragon, 0-2

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Oriental Dragon, 10 pontos

2.º: Sporting B, 10

3.º: Louletano, 6

4.º: Moncarapachense, 2

DECISÕES: Oriental Dragon e Sporting B apurados para a Liga 3, Louletano e Moncarapachense no Campeonato de Portugal em 2021/2022.

Série 8:

Amora-Real SC, 2-2

Olhanense-Praiense, 1-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amora, 11 pontos

2.º: Olhanense, 7

3.º: Real SC, 5

4.º: Praiense, 4

DECISÕES: Amora apurado para a Liga 3, Praiense no Campeonato de Portugal em 2021/2022.