O treinador João Henriques sente-se confiante para o próximo jogo do Moreirense, frente ao Belenenses. O técnico dos «cónegos» espera o primeiro triunfo na Liga para tirar revolta dos jogadores.

«Todos os períodos são ótimos para ganhar pontos e péssimos para não os conquistar. Temos confiança de que vamos vencer. Ainda não tivemos esse sabor, que até já esteve tão perto de nós. Sentimos essa pequena revolta de que estamos a fazer quase tudo tão bem, mas depois não somos premiados», disse João Henriques na antevisão do jogo.

O treinador do Moreirense reconhece o mau início do adversário na Liga, mas acredita que os resultados dos «azuis» podem ser enganadores.

«O Belenenses, à semelhança de nós, teve um início terrível, com duas saídas perante candidatos ao título [FC Porto e Sporting]. O facto de não ter pontos não nos diz absolutamente nada. Na época passada, com o mesmo treinador, fez uma campanha muito boa e deve continuar a ter esse objetivo. Ainda está à procura de se estabilizar, mas a qualquer momento vai pontuar. Desejamos é que não seja nesta ronda», disse o técnico de 48 anos.

João Henriques vê crescimento nos jogadores e deseja manter o nível no próximo jogo.

«Sentimos que estamos a crescer a cada jogo. Queremos manter um nível exibicional crescente e acompanhá-lo de pontos que sustentem todo o trabalho feito até agora. Não vamos fazer disto de um jogo de vida ou morte, mas é importante conquistar três pontos para o grupo olhar para a classificação e sentir que está no caminho certo», observou.

O treinador da equipa de Moreira de Cónegos acredita que «não é fácil marcar cinco golos a Benfica, Braga e Santa Clara» e revela que «o grande caráter da equipa e a competência no processo ofensivo» ficam à mostra. No entanto, a parte defensiva não deixa o técnico satisfeito.

«Não estamos satisfeitos com os golos sofridos. Foram situações muito particulares e próprias do início de época. Obviamente, quando se defronta adversários que marcam com meia oportunidade, mais complicado se torna», analisou.

João Henriques já pode contar com o defesa Rodrigo Conceição, que cumpriu castigo na última jornada, tal como Pedro Amador, Nikola jambor, Galego e Walterson, que recuperaram de lesão.

O Moreirense, 15.º colocado com apenas um ponto, visita o último classificado Belenenses na sexta-feira, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para a quarta jornada da Liga.