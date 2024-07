No regresso ao Moreirense, César Peixoto contou com 26 jogadores no arranque da pré-temporada. Deste grupo, três elementos são reforços, ou seja, os médios Benny (ex-AVS), Sidnei Tavares (ex-FC Porto) e Liberato (ex-Juventus de São Paulo).

Ora, César Peixoto contou também com os guarda-redes Kewin Silva, Caio Secco e Mika, os defesas Fabiano, Dinis Pinto, Maracás, Carlos Ponck, Gilberto Batista, Carlos Henrique e Frimpong, os médios Ofori, Rúben Ismael, Miguel Rebelo, Gonçalo Franco, Castro, Aparício e Alanzinho, e os avançados Hernâni Infande, Matar Manga, Ebrima Ndow, Antonisse, Madson Monteiro, Nlavo e Vinicius Mingotti.

Mais tarde chegarão Marcelo e Kodisang. Por sua vez, Matar Manga regressa ao após empréstimo ao Vila Real, assim como Ebrima Ndow, cedido ao Mirandela.

Depois de igualar a melhor classificação na Liga – o 6.º lugar de 2018/19 – e de fixar um novo recorde de pontos (55), o Moreirense cumprirá o estágio de pré-temporada entre 8 e 13 de julho, em Ofir, no concelho de Esposende.

Recorde o plantel provisório do Moreirense, versão 2024/25.

Guarda-redes: Kewin Silva, Caio Secco e Mika.

Defesas: Fabiano, Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Carlos Ponck, Gilberto Batista, Carlos Henrique e Frimpong.

Médios: Ofori, Rúben Ismael, Miguel Rebelo, Liberato (ex-Juventus de São Paulo), Gonçalo Franco, Castro, Sidnei Tavares (ex-FC Porto), Alanzinho e Benny (ex-AVS).

Avançados: Hernâni Infande, Kodisang, Matar Manga, Ebrima Ndow, Antonisse, Madson Monteiro, Nlavo e Vinicius Mingotti.

Saídas: Alhassane Sylla, Pedro Amador, Aparício, João Camacho, Matheus Aiás e Rodrigo Macedo (Sp. Braga).