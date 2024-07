O Arouca iniciou esta segunda-feira a pré-época para a temporada de 2024/25. O dia arrancou com os habituais exames médicos, antes do treino da tarde.

Em declarações citadas pela Lusa, o novo treinador do emblema de Aveiro, Gonzalo García, afirmou que que «seguir a linha dos últimos anos», depois de o clube ter ficado no quinto e no sétimo lugares de 2022/23 e 2023/24.

«Bom para nós tem de ser sempre ganhar e acabar o mais acima possível, mas isso não se sabe. O importante, para mim, e o que tentamos sempre fazer em todos os lugares onde estive, é que a equipa tenha uma identidade. Queremos ter a bola, ser agressivos e ofensivos», afirmou.

«O Arouca é um clube que tem trabalhado muito bem nos últimos anos, que é humilde, mas não deixa de ir melhorando e ser muito ambicioso. Depois, gosto muito de Portugal, tem um campeonato competitivo, com muita qualidade. É um lugar perfeito para mim, para continuar a crescer e a aprender», continuou.

Já Pedro Moreira, capitão do Arouca, lembrou que o principal objetivo é sempre a permanência: «O nosso principal objetivo, quando arrancamos para o início de uma nova época, é sempre a manutenção, assegurar mais uma época na I Liga e estabilizar o clube na primeira divisão. Claro que depois as coisas vão acontecendo e com a qualidade que nós temos no nosso grupo podemos sonhar.»

Os 25 jogadores que se apresentaram no primeiro dia de trabalho do Arouca:

Guarda-redes: Nico Mantl (ex-Salzburgo), João Valido e Thiago Rodrigues.

Defesas: Chico Lamba (ex-Sporting), Matías Rocha, Nino Galovic, Weverson, Hamache, Alex Pinto (ex-Gil Vicente), Tiago Esgaio (ex-Sporting de Braga) e Mateus Quaresma.

Médios: Eboué Kouassi, Oriol Busquets, Pedro Moreira, David Simão, Morlaye Sylla, Pedro Santos, Vitinho e Pablo Gozálbez (ex-Valência).

Avançados: Alfonso Trezza, Yusuf Lawal, Jason Remeseiro, Miguel Puche, Cristo González e Uladzislau Marozau.