O treinador do Moreirense, Sá Pinto, em declarações na flash interview da BTV, após o empate frente ao Benfica (1-1), em jogo da 18.ª jornada da Liga:

[Estratégia] «Sabíamos que o Benfica tem muitas soluções. Às vezes é difícil parar isso, preparámos o jogo dentro do que podíamos fazer, mas sem nunca descurar o processo ofensivo. Queríamos ter tido mais ataques e ter mais bola. sabíamos que tínhamos de sofrer, mas a equipa foi muito forte mentalmente, sabia como parar o adversário. Mas fundamentalmente soubemos esperar pelo Benfica e depois tivemos um grande crer. Foi pena termos sofrido logo a seguir ao nosso golo, mas o resultado é justo.

[Primeiros jogos à frente do Moreirense] Esta semana foi mais produtiva, em termos mentais a equipa sente-se mais forte, confiante, motivada e com resultados então é tudo muito melhor. Entrar com uma vitória num dérbi e empatar na Luz ajuda a uma melhoria, claro. Trabalho dentro do que a equipa precisa. Vai ser muito competitivo até final, ainda faltam 16 jogos. Agora é ir melhorando semanalmente.»