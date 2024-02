Tiago Aguiar, treinador-adjunto do Moreirense, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória do Sporting sobre os cónegos por 2-0

«Antes de mais, dar uma palavra de força ao João Neves e aos António Silva. Dentro de campo somos adversários, mas cá fora somos colegas de profissão. Estávamos mais do que avisados, que o Sporting ia entrar forte, que os primeiros 15-20 minutos iam ser muito importantes. Entrámos a perder, como aconteceu com o FC Porto e com o Sp. Braga, com equipas grandes. Muito mérito do Sporting pela forma como construiu o jogo, a partir da defesa, depois com o meio-campo muito forte. Perdemos muitos duelos, não é normal na nossa equipa. Sofremos dois golos num curto espaço de tempo. Tranquilizámos a equipa ao intervalo, tentámos o golo na segunda parte, mas não conseguimos. Se marcássemos voltávamos a entrar no jogo.

Houve um ou outro momento. Queríamos tentar roubar a bola em zonas adiantadas, faltou um pouco isso. Fala-se muito que o Moreirense é uma equipa de transição, mas hoje faltou um bocadinho de mais bola. Valorizar o que temos vindo a fazer, estamos no sexto lugar do campeonato.

Não há desligar nenhum. É uma equipa muito ambiciosa, sabemos muito bem o que queremos. Estamos a crescer, estamos no sexto lugar, a olhar para cima, o sétimo classificado está a sete pontos. Enchemos o estádio, agora é pensar no jogo com o Farense.»