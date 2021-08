O treinador João Henriques acredita que o Moreirense vai fazer uma exibição «coletivamente mais forte» frente ao Sp. Braga. O técnico da equipa de Moreira de Cónegos anteviu o encontro da próxima sexta-feira, a contar para a terceira jornada da Liga.

«A forma como conquistámos um ponto nos Açores veio dar-nos uma alma diferente e confiança ao grupo. É dessa forma que vamos entrar neste jogo, sabendo que o trabalho só se sustenta com pontos. Contudo, não estamos obcecados nem desesperados com qualquer tipo de resultado que possa condicionar algo. Sabemos o caminho que temos a percorrer e até onde queremos chegar», disse João Henriques em conferência de imprensa.

O Moreirense terá pela frente um adversário «habituado a ganhar mais vezes» e João Henriques não espera qualquer facilidade.

«O Sp. Braga está habituado a ganhar mais vezes do que a perder e a empatar e vai querer virar já isso. Será um jogo muito equilibrado nas ambições e desequilibrado pelas forças individuais e coletivas. Espero um oponente muito forte, que pode vencer qualquer equipa, luta pelos lugares cimeiros e tem uma ideia muito vincada, ao ponto de resultar em títulos. Estamos aqui para contrariar o favoritismo natural do Braga», assumiu o treinador.

João Henriques espera que os jogos anteriores sirvam de lição e, apesar das limitações, deseja uma equipa à altura do desafio.

«Fizemos dois jogos contra duas equipas muito boas e agora vamos encontrar mais um dos seis primeiros colocados da época passada. Isso faz com que tenhamos de crescer mais rápido com aqueles que estão disponíveis. Estamos limitados, mas não nos vamos lamentar. Confiamos em todos os que temos, que estão cientes da importância de entrar bem, estar concentrados e, já que temos marcado golos, deixar de os sofrer», analisou.

O defesa direito Paulinho, que chegou recentemente ao Moreirense, vai ocupar a vaga de Rodrigo Conceição, expulso nos Açores. João Henrique fala num plantel ainda por fechar.

«É um reforço já esperado, que vem acrescentar e completará a lista de convocados. Se as baixas são difíceis para todas as equipas, mais complicado se torna para nós. Ainda não temos o plantel fechado, mas não é por isso que não vamos apresentar um ‘onze’ com qualidade, competitividade no jogo e muita confiança no nosso trabalho. Vamos crescendo a cada semana e sentimos que a equipa está mais competente», reconheceu o treinador.

O Moreirense, que somou apenas um ponto até agora, vai receber o Sp. Braga, com três pontos, na sexta-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Hélder Malheiro será o árbitro da partida.