Miguel Oliveira caiu na primeira volta da corrida sprint do Grande Prémio do Qatar e vai falhar a penúltima prova do Mundial de Moto GP, devido a uma fratura na omoplata direita.

O piloto português da RNF Aprilia deixou uma mensagem nas redes sociais: «Em primeiro lugar quero pedir desculpa ao Aleix Espargaró por ter acabado com a sua corrida. Em segundo dizer que termina por aqui o meu fim-de-semana com uma fratura na escapula direita.»

«Em terceiro quero agradecer a quem tem estado comigo nestes tempos. Sinto-me encorajado e com vontade de continuar a construir o meu sonho aqui com toda a minha equipa. Obrigado», remata Miguel Oliveira.