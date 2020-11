O piloto português Miguel Oliveira afirmou, esta sexta-feira, após o primeiro dia de treinos livres do GP de Portugal, que «reina em cima da mota» uma «sensação fantástica» por descobrir o circuito de Portimão de MotoGP, na 14.ª e última prova do Mundial esta época.

«É uma sensação fantástica. Mesmo sem público, de cada vez que saio para a pista sinto-me motivado para fazer bem. É essa a sensação que reina em cima da mota. Mesmo sem o público, há sempre uma sensação de apoio», afirmou Miguel Oliveira, em declarações aos jornalistas, esta tarde, por videoconferência.

«Foi um bom dia. Gostei de todas as voltas. Foi uma boa experiência descobrir Portimão de MotoGP pela primeira vez», notou o piloto da KTM Tech 3, que foi o mais rápido na primeira sessão desta sexta-feira, de manhã, tendo melhorado na sessão da tarde em quase 200 milésimos, na qual ficou a 529 milésimos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati).

O corredor de 25 anos de Almada considerou a travagem «para a primeira curva» como um dos pontos mais críticos da pista do Autódromo Internacional do Algarve e que é preciso «ter a frente estável» neste traçado. «Travamos e, de repente, não temos apoio. Sente-se algo no estômago, o que é bom. A última curva é fixe de se fazer, com esta potência. Sou suspeito, mas é das pistas mais divertidas no calendário», comentou.

Apesar de já conhecer a pista algarvia, Miguel Oliveira rodou pela primeira vez esta sexta-feira com uma mota de Moto GP. «A pista fica mais estreita com a MotoGP, difícil por ter tanta potência e estarmos longe da afinação certa na entrega de potência e controlo de tração. No geral, é bastante divertida, das mais divertidas do calendário. Mas já sabia que a vantagem de conhecer a pista iria durar pouco tempo», avaliou.