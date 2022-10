O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande Prémio de Moto GP da Tailândia, depois de ter partido da 11.ª posição.

A 17.ª das 20 provas da temporada começou atrasada devido à chuva intensa que se abateu sobre o Circuito Internacional de Chang. Oliveira mostrou mais uma vez que se dá bem a correr em pista molhada e subiu vários lugares logo nas primeiras voltas, tendo chegado ao segundo posto logo à 20.ª volta.

O piloto de Almada iniciou, então, a perseguição ao australiano Jack Miller (Ducati) e, numa corrida praticamente imaculada, consumou a ultrapassagem com 11 voltas para o final. Depois, aguentou e defendeu a liderança para agarrar a segunda vitória da temporada, depois do triunfo na Indonésia, em março.

Oliveira conseguiu uma vantagem de 0,730 segundos para Miller, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) concluiu o pódio, a 1,968 segundos do piloto luso.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), não foi além do 17.º lugar, mas manteve a liderança do campeonato, agora com 219 pontos, apenas mais dois do que Bagnaia. Miguel Oliveira subiu a oitavo, com 131 pontos.

A classificação final no GP da Tailândia:

