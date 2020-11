A vitória histórica de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal, em Portimão, é um dos temas deste fim de semana no plano desportivo.

Depois de ter vencido no verão passado na Áustria, o piloto português voltou a fazer história na categoria rainha do motociclismo e foram muitos os clubes de futebol e personalidades dos mais diversos espectros da sociedade que fizeram questão de dar-lhe os parabéns por mais um feito de relevo para o desporto nacional.

Parabéns ao Miguel Oliveira, que venceu hoje o Grande Prémio de #Portugal. Uma grande prova e um orgulho para o desporto português no regresso do #MotoGP ao nosso país. — António Costa (@antoniocostapm) November 22, 2020

Foi à #Conquistador ☝️

Sim, vocês ouviram bem: @_moliveira88 é o VENCEDOR do Grande Prémio de Portugal 2020 em Moto GP! 🏍 pic.twitter.com/0fCNdKMOgH — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) November 22, 2020

Os Gverreiros do Minho saúdam o 🏍️ 'Falcão de Almada' 🏍️! 🏆

Parabéns, @_moliveira88! Orgulho nacional! 🇵🇹👏 pic.twitter.com/krmAVE6SBv — SC Braga (@SCBragaOficial) November 22, 2020

Através de uma nota no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa também felicitou Miguel Oliveira. «Está de parabéns Miguel Oliveira pela sua extraordinária vitória de hoje, em Portimão, em Portugal. Estão de parabéns os portugueses por este momento de alegria no meio de tantos meses de sacrifício e de sofrimento. O desporto português, desta vez no motociclismo, demonstra ser do melhor do mundo. O Presidente da República agradece ao nosso campeão nesta prova tão simbólica o contributo que deu e dá para o reforço da vontade de triunfar em tantos outros domínios da vida nacional», pode ler-se.