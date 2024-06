Marco Bezzecchi vai competir pela Aprilia a partir de 2025.

O piloto de 26 anos deixa a VR46 Racing Team (Ducati) para juntar-se ao espanhol Jorge Martín na equipa de fábrica dos italianos.

Esta é uma má notícia para Miguel Oliveira, que compete pela satélite da Aprilia - a Trackhouse Racing - e vê assim fechada a porta de entrada na formação de fábrica da construtora de Noale. O português, recorde-se, está no último ano de contrato.

Bezzecchi terá a primeira experiência como piloto de uma equipa de fábrica, depois de ter chegado ao MotoGP em 2022. O italiano garantiu o terceiro lugar no campeonato mundial do ano passado, mas, na presente temporada, ocupa o 11.º posto na classificação dos pilotos.

