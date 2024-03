O piloto português Miguel oliveira (Trackhouse Racing) terminou a corrida do Grande Prémio do Qatar, o primeiro da temporada de MotoGP, na 15.ª posição. O campeão mundial Francesco Bagnaia (Ducati) foi o vencedor.

O piloto português partiu do 14.º lugar, teve de cumprir uma penalização relativa à temporada passada, mas ainda conseguiu assegurar um ponto, o primeiro com as cores da nova equipa. Oliveira cumpriu a «long lap» na quinta volta, caiu para 19.º, mas conseguiu escalar posições e entrar na zona de pontos ao ultrapassar, inclusive, o colega de equipa Raúl Fernández.

O espanhol foi o grande protagonista do início da corrida. Quando os pilotos já estavam prontos na grelha de partida, Fernández teve problemas na mota e demorou a retirá-la da pista. Depois, teve de correr com a segunda mota, mas acabou por abandonar já perto do final.

Quanto a Pecco Bagnaia, começou a defesa do título em grande: partiu do quinto lugar, mas, com um grande arranque, conseguiu passar para a liderança da prova logo na primeira volta. O italiano terminou as 21 voltas em Lusail em 39:34.869m, enquanto Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ficou na segunda posição (+1.329). Jorge Martín (Prima Pramarc), que partiu da primeira posição, concluiu o pódio (+1.933).

Nota ainda para Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). O «rookie» já tinha brilhado este fim de semana e chegou mesmo a andar pelo quarto lugar, mas teve um erro numa travagem que custou caro, acabando por fechar na nona posição.

Bagnaia lidera o campeonato com 31 pontos, seguido de Binder, com 29.

O próximo Grande Prémio é em Portugal. De 22 a 24 de março, o Autódromo Internacional do Algarve recebe a segunda prova da temporada de MotoGP.