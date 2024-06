Marc Márquez vai ser piloto da Ducati Lenovo Team.

A equipa de MotoGP informou, esta quarta-feira, a contratação do piloto espanhol para as temporadas de 2025 e 2026.

«Marc Márquez vai juntar-se à Ducati Lenovo Team num contrato de dois anos, ao lado de Francesco Bagnaia, para as temporadas 2025-2026!», pode ler-se no comunicado.

Atualmente, o oito vezes campeão mundial corre com a mota da Gresini Racing.

🚨 HERE WE GO: it's now OFFICIAL! 🏁

@marcmarquez93 will join the #DucatiLenovoTeam on a two-year deal alongside @peccobagnaia for the 2025-2026 seasons! 🙌🏻



Benvenuto, Marc! #ForzaDucati pic.twitter.com/s2OOaXpJm8