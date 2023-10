Brad Binder e Miguel Oliveira já foram colegas de equipa, na KTM, e também já tiveram alguns incidentes entre ambos.

No grande prémio da Indonésia, Miguel Oliveira seguia em oitavo muando foi tocado por Binder, que calculou mal uma ultrapassagem. O sul-africano já tinha feito o mesmo a Luca Marini e acabou por ser penalizado com um ‘long lap’ em ambas as situações.

A verdade é que Miguel Oliveira ficou com a corrida estragada. Caiu para 16º, ainda recuperou alguns lugares, mas não foi além de 12º no circuito onde venceu no ano passado.