A Repsol Honda Team anunciou, esta quarta-feira, que apresentou recurso depois da decisão da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) em aplicar a penalização de dupla longa volta ao piloto espanhol Marc Márquez na próxima corrida que dispute.

Márquez foi penalizado para o Grande Prémio da Argentina, a segunda prova do Mundial de MotoGP, a disputar no próximo fim de semana, depois da colisão com o português Miguel Oliveira, em Portimão, na prova de abertura da época 2023.

Contudo, com a ausência confirmada de Márquez da prova em Termas de Río Hondo depois da operação à mão direita, pairaram dúvidas sobre o efeito do castigo e, na terça-feira, a FIM esclareceu a sua posição inicial, confirmando a penalização para a próxima prova que Márquez dispute.

«Considerando a lesão e a ausência de Marc Márquez do GP da Argentina, e com a perspetiva de cumprir com a intenção subjacente à decisão tomada pelo painel de comissários MotoGP da FIM, a penalização de duas voltas longas deverá ser cumprida no próximo evento em que ele [o piloto] possa participar», referiu a FIM, em comunicado.

É esta posição que a Honda questiona, considerando, em comunicado ao início desta tarde, que «a modificação da penalização consistiu numa mudança de critérios sobre quando a penalização deveria ser aplicada».

«Esta modificação foi emitida pela FIM dois dias depois de a sanção inicial ser final e definitiva», defende a Honda, considerando que a mesma «não está em linha com os atuais regulamentos da FIM e do Mundial de MotoGP».

«Por esta razão, a Repsol Honda Team tenciona utilizar todos os meios de recurso permitidos pelos regulamentos para defender os seus direitos e interesses legítimos, que considera violados como resultado da resolução mais recente e, em particular, apresentou recurso perante os Comissários de Apelo da FIA», conclui a equipa de Márquez.

Além de Márquez, também Miguel Oliveira é baixa confirmada na Argentina.