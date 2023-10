O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) reconheceu, após a corrida do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, que a escolha do «pneu traseiro foi errada», falando numa «corrida complicada» em que o toque com Brad Binder «não ajudou», mas não teve «impacto demasiado grande» no resultado.

Miguel Oliveira saiu da 12.ª posição para a corrida e acabou igualmente no 12.º posto, numa prova ganha por Francesco Bagnaia e na qual o luso sofreu um toque de Binder, que o obrigou a sair de pista, quando estava na oitava posição.

«Foi uma corrida complicada, foi bastante evidente após as primeiras voltas que a escolha do pneu traseiro foi errada. De qualquer forma, nunca tivemos sinal de alarme com o pneu macio traseiro, que não aguentaria tantas voltas, por isso…», começou por dizer, em declarações no final da prova, em Mandalika.

«O toque com o Brad [Binder] também não ajudou, perdi dez segundos, mas não creio que tivesse um impacto demasiado grande no meu resultado. Talvez teria sido a primeira mota com o pneu macio atrás, mas triste por não tirar o potencial do dia. Tanto de mim como da mota, por uma escolha de pneu traseiro. Mas há bastantes [ndr: dados] positivos para tirar deste fim de semana. Demos um passo para a frente com o setup da mota. Um bocado tarde, porque foi após a qualificação, mas estou confiante que estas aprendizagens nos ajudarão neste futuro próximo», concluiu Miguel Oliveira.