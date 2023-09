Aleix Espargaró concluiu este domingo um fim de semana perfeito, ao vencer o Grande Prémio da Catalunha de Moto GP, depois de já ter vencido a corrida sprint no sábado.

Miguel Oliveira, o português da Aprilia, ficou na quinta posição – na véspera foi sexto.

O início da corrida, diga-se, foi acidentado.

Logo na primeira curva, vários pilotos do meio do pelotão envolveram-se num acidente e foram parar à gravilha. Pecco Bagnaia, que partiu da pole position, manteve o primeiro lugar, mas acabou por cair sozinho. Logo atrás vinha Brad Binder, que não conseguiu evitar passar com a mota por cima das pernas do campeão do mundo.

Apreensão no circuito, com a ambulância a ir em auxílio de Bagnaia. O piloto, informou depois a MotoGP, estava consciente e seguiu para o hospital.

Voltando à corrida, a mesma foi dominado pela dupla da Aprilia Aleix Espargaró e Maverick Viñales. O segundo até esteve em primeiro durante muito tempo, mas foi Espargaró a subir à liderança na parte final.

Por sua vez, Miguel Oliveira foi andando para trás. O português, no recomeço já sem Bagnaia, partiu da segunda posição, mas foi logo ultrapassado e caiu para quarto. Ainda ultrapassou Jorge Martín, mas acabou por perder as posições para o piloto da Pramac e para Johann Zarco.

