Miguel Oliveira terminou os testes de pré-temporada de MotoGP, esta terça-feira, com o 12º melhor tempo no circuito internacional de Lusail, no Qatar.

O melhor registo do piloto português da Trackhouse/Aprilia foi 1.51,836 minutos, terminando a 0,884 segundos do atual campeão do mundo, o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, que foi o mais rápido em pista.

Miguel Oliveira melhorou em mais de dois segundos em relação ao seu melhor tempo do dia anterior.

Outro italiano, Enea Bastiani, também da Ducati foi o segundo, a 0,120 do colega de equipa, com o espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia oficial, a ficar com o terceiro melhor tempo, a 0,308 segundos de Bagnaia.

A Aprilia, de resto, foi um dos destaques destes dois dias de testes no Qatar, numa pista que lhe costuma ser favorável, terminando com três motas entre os seis primeiros classificados.

Raúl Fernández, colega de equipa de Miguel Oliveira, foi o quinto, com uma máquina de 2023, seguido de Maverick Viñales, em sexto.

A Ducati parece partir como favorita para a nova época, ao colocar as duas motas da equipa oficial no topo da tabela de tempos.

Destaque ainda para o espanhol Marc Márquez que terminou no quarto lugar com uma mota de 2023.

O Campeonato do Mundo de MotoGP arranca a 10 de março, no Qatar.