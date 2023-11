Francesco Bagnaia é campeão do mundo de MotoGP pelo segundo ano consecutivo e só precisou de seis voltas para garantir o título, depois de Jorge Martin ter deitado tudo a perder numa tentativa de ultrapassagem a Marc Márquez que acabou por provocar a queda dos dois pilotos. O piloto italiano garantiu o título nesse momento e, numa corrida com muitas quedas, acabou mesmo por vencer o último Grande Prémio da temporada.

O FILME DA ÚLTIMA CORRIDA

A expetativa para a partida do Grande Prémio Comunidade de Valencia era enorme, com o campeão Bagnaia a partir com uma vantagem de 14 pontos sobre o Jorge Martin que precisava de vencer e esperar que o italiano não terminasse nos cinco primeiros.

O piloto italiano partiu do primeiro lugar, depois de Maverik Viñales ter sido penalizado, mas Jorge Martin saltou, no arranque, do sexto para o segundo lugar. A expetativa cresceu ainda mais com este arranque espetacular, com os dois candidatos na frente da corrida. Mas foi de curta duração. Logo na terceira volta, ao tentar pressionar Bagnaia, Martin alargou demasiado e caiu para o oitavo lugar.

Quando tentava recuperar posições, Jorge Martin acabou por tocar na traseira da mota de Marc Márquez e acabou por ditar a queda das duas motos. Estava tudo decidido. Com apenas seis voltas realizadas, Bagnaia já era campeão do mundo pelo segundo ano consecutivo. Logo a seguir, Bagnaia caiu para o segundo lugar e depois para terceiro, mas já ia certamente com um sorriso nos lábios, sem qualquer pressão, uma vez que, mesmo não terminasse a corrida, já era campeão.

A nove voltas do final, já depois de várias quedas (chegaram apenas 13 motos ao final), o líder Jack Milner também foi ao asfalto e devolveu a liderança a Francesco Bagnaia que, apesar da intensa pressão de Fabio Di Giannantonio, nas duas últimas voltas, acabou mesmo por cortar a meta no primeiro lugar.

O italiano Francesco Bagnaia terminou com 0,176 segundos de vantagem para o compatriota Fábio Di Giannantonio (Ducati), que foi segundo classificado, com o francês Johann Zarco (Pramac) em terceiro, a 0,360.

Com estes resultados, Bagnaia sagra-se bicampeão mundial, com 39 pontos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martín.

Veja as imagens da queda de Jorge Martín: