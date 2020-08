Passou uma semana desde que Miguel Oliveira e Pol Espargaró se envolveram num acidente que afastou ambos do do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, mas as feridas abertas por esse incidente parecem continuar bem vivas.

Depois de uma troca de palavras durante a semana, nos treinos para nova prova Áustria, ficou a ideia de que o martelo de guerra entre os dois ainda não foi enterrado, com o piloto espanhol a ultrapassar Miguel Oliveira e a ficar a olhar, depois, num tom de aparente provocação para o português.

Será este mais um episódio da picardia entre ambos?