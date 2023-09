O Grande Prémio da Índia em MotoGP, prova em estreia no calendário mundial, em Nova Deli, está marcado para as 11h00 deste domingo.



Miguel Oliveira (RNF Aprillia) vai sair do 17.º lugar da grelha de partida. Por sua vez, Marco Bezzecchi (Ducatti) vai partir da pole position.



Lembre-se que no sábado houve também corrida sprint e o português terminou no 12.º lugar com Jorge Martín a ser o mais rápido.



Siga aqui o GP da Índia